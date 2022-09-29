شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كمال الأجسام باستاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم بإستاد القاهرة الدولي أولى فعاليات بطولة أحمد علي دايمونت كب لكمال الأجسام الموسم الرابع المقرر اقامتها في الفتره من 29 سبتمبر الجارى حتى 1 أكتوبر المقبل، تحت الإشراف الكامل من الاتحاد الدولي والمصري لكمال الأجسام وبحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.



انطلاق بطولة كمال الأجسام باستاد القاهرة



انطلاق بطولة كمال الأجسام باستاد القاهرة



انطلاق بطولة كمال الأجسام باستاد القاهرة

هذا ويشَمِل برنامج البطولة النهائي ما يلي:

في اليوم الأول الخميس 29 سبتمبر

يتم الميزان وتسجيل اللاعبين ابتداءً من 10 صباحاً وحتى الساعة ٦مساءً.

وفي اليوم الثاني الجمعة 30 سبتمبر

يتم حضور اللاعبين من السابعة صباحاً لرش التان والاستعداد لصعود المسرح وبعدها يتم افتتاح البطولة في التاسعة صباحاً بحضور الدكتور عادل فهيم .

سيكون البدء بفئة الفيزيك رجال ثم ناشئين كمال الاجسام ثم الكلاسيك فيزيك ثم اساتذة كمال الأجسام فوق 40 سنة ثم اساتذة كمال الأجسام فوق 50 سنة

وفي اليوم الثالث نهائيات البطوله والتتويج السبت 1 أكتوبر

– حضور اللاعبين من السابعة صباحاً لرش التان والاستعداد لصعود المسرح.

ويأتى بعد ذلك بدء المنافسات الساعة التاسعة صباحاً بنهائيات ناشئين كمال اجسام و تكريم ثم نهائيات اساتذة كمال الأجسام فوق 40سنه و تكريم ثم نهائيات اساتذة كمال الأجسام فوق 50سنة و تكريم ثم بدأ فعاليات كمال الأجسام رجال ثم نهائيات الفيزيك و تكريم ثم نهائيات الكلاسيك فيزيك و تكريم ثم نهائيات كمال الأجسام رجال وتكريم