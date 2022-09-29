شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران الزمالك لوضع خطة الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الخميس، للاستعداد للموسم الجديد، ومواجهة فلامبو بطل بوروندي في دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

ويجتمع فيريرا مع اللاعبين من أجل وضع خطة الموسم الجديد والتحديات التي تنتظر الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعد التتويج بآخر لقبين لبطولة الدورى، ولقب كأس مصر.

ومن المنتظر أن يشارك كل اللاعبين في تدريب اليوم بعد انتهاء فترة التوقف الدولى، والذى حصل الفريق على 3 أيام إجازة بعد مباراة إيليكت التشادى في الدور التمهيدى.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى تنزانيا بفوز فلامبو بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1، ليتأهل الفريق البوروندى بمجموع المباراتين.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولى.

وتقابل الزمالك مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.