خاص.. الأهلي يطالب كولر بحسم مصير 3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر في النادي الأهلي، أن إدارة النادي طلبت من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بحسم موقفه من الثلاثي صلاح محسن وزياد طارق وشادي رضوان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" الخميس، أن صلاح محسن لديه أكثر من عرض محلي في ظل أن اللاعب وُضع على قائمة الانتظار.

وأضاف المصدر، أن صلاح محسن أصبح الآن أكثر مرونة للرحيل.

في المقابل، تلقى زياد طارق عرضًا من سيراميكا كليوباترا، أما شادي رضوان تلقى عروضًا من أندية دوري WE المصري لعل أبرزها من جانب نادي حرس الحدود.

وأشار المصدر، أن زياد طارق قد يرحل لكن هذا يتوقف على مدى قناعة كولر من مستوى مصطفى سعد القادم من صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأنهى المصدر، أن كولر معجب حتى الآن بمستوى شادي رضوان في التدريبات.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة طلائع الجيش وديًا اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.

ويواجه الأهلي بطل تونس في التاسع من الشهر المقبل ضمن لقاء الذهاب في دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا قبل أن تقام مباراة الإياب في القاهرة.