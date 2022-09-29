"بعد التوقف الدولي".. ليفربول أمام تحديات صعبة بمواجهة السيتي ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

ينتظر ليفربول العديد من المباريات الهامة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، وعودة اللاعبين من منتخبات بلادهم، ومن ثم عودة الدوريات للعمل من جديد.

وبدأ التوقف الدولي يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري، وانتهى 27 من الشهر ذاته، على أن تعود الأندية للمشاركة من جديد.

ويحاول ليفربول تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد البداية غير الموفقة للريدز، كما أنه يحاول الصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ونرصد لكم خلال السطور التالية التحديات التي تواجه الريدز بعد التوقف:

بعد انتهاء التوقف الدولي وعودة ليفربول للمشاركة من جديد، سيدخل الريدز 10 تحديات جديدة خلال شهر أكتوبر وأول نوفمبر فقط.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط، بعد البداية غير الجيدة في مستهل منافسات بريميرليج.

ويأتي ليفربول في المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر نابولي الذي حصل على 6 نقاط.

وسيصطدم ليفربول بعدة تحديات، لعل أبرزها، مباراته مع أرسنال في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ثم المواجهة الأصعب أمام مانشستر سيتي في الجولة 11 والتي ينتظرها العالم أجمع.

وعلى صعيد دوري الأبطال يدخل ليفربول 4 مواجهات حاسمة لمحاولة الصعود للدور القادم، وتعتبر مباراة نابولي في الأول من نوفمبر هي الأصعب بالنسبة لليفربول.

واكتسح نابولي نظيره ليفربول بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات ليفربول خلال أكتوبر وأول نوفمبر:

ليفربول ضد برايتون الدوري الإنجليزي (الجولة 9) 1 أكتوبر 2022

ليفربول ضد رينجرز دوري أبطال أوروبا (الجولة 3) 4 أكتوبر 2022

أرسنال ضد ليفربول الدوري الإنجليزي (الجولة 10) 9 أكتوبر 2022

رينجرز ضد ليفربول دوري أبطال أوروبا (الجولة 4) 12 أكتوبر 2022

ليفربول ضد مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي (الجولة 11) 16 أكتوبر 2022

ليفربول ضد وست هام الدوري الإنجليزي (الجولة 12) 19 أكتوبر 2022

نوتنجهام ضد ليفربول الدوري الإنجليزي (الجولة 13) 22 أكتوبر 2022

أياكس ضد ليفربول دوري أبطال أوروبا (الجولة 5) 26 أكتوبر 2022

ليفربول ضد ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي (الجولة 14) 29 أكتوبر 2022

ليفربول ضد نابولي دوري أبطال أوروبا (الجولة 6) 1 نوفمبر 2022