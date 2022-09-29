ريال مدريد يستهدف ضم هالاند عام 2024 لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية ريال مدريد في التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن ريال مدريد يريد ضم النرويجي إرلينج هالاند، ولكن ليس خلال الموسم القادم، وإنما في الموسم بعد القادم.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يفضل التعاقد مع هالاند في العام بعد القادم؛ حتى يستطع تنفيذ الشرط الجزائي، وهذا بشرط موافقة اللاعب على الرحيل.

وأكملت الصحيفة، أن ريال مدريد يخطط من الآن في إيجاد بدائل للمهاجم كريم بنزيما الذي سيصل إلى سن 36 عام 2024، ولا يوجد أفضل من هالاند ليحل بديلًا له.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرصد 180 مليون يورو؛ للتعاقد مع اللاعب النرويجي، الذي وقع على عقود انتقال لمانشستر سيتي مقابل حوالي 60 مليون يورو.

ولعب هالاند صاحب الـ22 عامًا، 193 مباراة مع كل الفرق في كل البطولات، سجل خلالها 149 هدف، وصنع 37.