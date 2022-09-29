شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ومبابي يثيران الجدل داخل باريس سان جيرمان قبل المباراة القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اثار كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم الفرنسي كيليان مبابي، الجدل حول موقفهما من المشاركة مع فريق باريس سان جيرمان خلال المباريات المقبلة بعد العودة من فترة التوقف الدولي الأخيرة التي شهدت توقف مباريات الدوري الفرنسي لمدة أسبوعين.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة

ومن المنتظر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره نيس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

غياب ميسي ومبابي عن تدريبات باريس سان جيرمان

وشهد المران الجماعي لفريق باريس سان جيرمان صباح اليوم غياب للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وأيضا كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي والتدرب بشكل منفرد وهو الأمر الذي اثار الشكوك حول موقفهما من المشاركة بمباراة السبت.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد داخل صفوف باريس سان جيرمان حيث غاب أيضا كل من برسنيل كيمبيمبي المصاب بالإضافة أيضا لغياب فيراتي الذي ينفذ عقوبة الإيقاف.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة فيما يقع فريق نيس في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

