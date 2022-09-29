شكرا لقرائتكم خبر عن ولادك يا مصر.. المصارعة والكاراتيه والاسكواش والطاولة يتصدرون التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تصدر لاعبى المنتخبات فى مختلف الألعاب الرياضية التصنيفات العالمية وفقا للاتحادات الدولية.

ومن أبرز الألعاب التى تصدرت التصنيف المصارعة والاسكواش وتنس الطاولة بالإضافة إلى الكاراتيه.





المصارعة

تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، التصنيف العالمي للعبة، وفقا للتصنيف الذى أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.

وجاءت سمر حمزة فى المركز الأول بعد أن قفزت مركزين فى التصنيف الحالى مقارنة بالسابق، حيث كانت فى الثالث، بينما حلت التركية ياسمين أدار فى المركز الثانى بعد أن تقدمت 3 مراكز فى التصنيف.





تنس الطاولة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للشابات تحت 19 سنة، من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وتوجت هنا جودة بذهبية الفرق مع منتخب السيدات فى البطولة الأفريقية، التى أقيمت بالجزائر، وكذلك ذهبية الزوجى المختلط رفقة محمد البيلى لاعب المنتخب أيضا.

كما تقدمت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة 21 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ29 بعد أن كانت فى المركز الـ50، وبذلك أصبحت أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تصل لهذا المركز المتقدم فى التصنيف العالمى. الاسكواش الاسكواش

حافظ البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة وبطل العالم، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الرابع على التوالى.

وحافظ مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي، على تواجده فى التصنيف الثالث، وتقدم البيروفى دييجو إلياس للمركز الرابع.

وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الخامس على التوالى، منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضى.

بينما تقدمت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة لتحتل المركز الثاني عقب تتويجها مؤخرا ببطولة مصر الدولية للاسكواش، لتتراجع نور الشربيني لاعبة سبورتنج إلى المركز الثالث.





الكاراتيه

تصدر الثنائى عبد الله ممدوح ويوسف بدوى التصنيف العالمى للكاراتيه، فى وزن تحت 75 للأول و84 للاعب الثانى، كما جاء على الصاوى فى المركز الثانى بتصنيف وزن 67 ك، وحل فى الوصافة.

احتل محمد رمضان لاعب منتخب الكاراتيه المركز الثالث في التصنيف العالمي للكاراتيه لوزن تحت 84 كجم ، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولى للعبة.

ويأتى اعتلاء لاعبى منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى فى ظل النتائج التى حققوها فى منافسات بطولة الدورى العالمى، التى أقيمت بأذربيجان وكذلك بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت بتونس مؤخرا.