الامارات | نجم سيتي غريليش: لم أصل إلى قمة مستواي حتى الآن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر جاك غريليش صانع لعب مانشستر سيتي بأنه "لم يقترب أبدا" من قمة لياقته البدنية ويواصل التعافي من إصابة بالعضلة الضامة لكنه واثق من تقديم أفضل مستوياته عند العودة للفريق. وأصيب غريليش في أغسطس الماضي ليكتفي بخوض ست مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم. وأبلغ موقع سيتي على الانترنت "لم أصل إلى قمة مستواي حتى الآن".

وأضاف "لعبت 90 دقيقة أمام وست هام يونايتد و45 دقيقة أمام بورنموث عندما تعرضت للإصابة لذا أمامي الكثير لتحسين لياقتي مع الوقت. احتاج للاستمرار في التدريب لتقديم أفضل ما بوسعي ثم سأحصل على فرص بالملعب وحينها ستشاهدون أفضل نسخة من جاك غريليش".

وسجل غريليش، المنضم من أستون فيلا في أغسطس آب العام الماضي مقابل 100 مليون جنيه استرليني (107.98 مليون دولار) في أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفا واحدا هذا الموسم، لكن لاعب منتخب إنجلترا ليس قلقا بشأن أرقامه.

وتابع "بالنسبة لي لا يتعلق كل شيء بالأهداف والتمريرات الحاسمة، أتمنى أن ألعب بشكل أفضل في النصف الثاني من الموسم وهذا ما احتاجه، لست بحاجة لأن يبلغني أحد بذلك. التأقلم مع فريق بيب جوارديولا ونظامه يتطلب بعض الوقت وأنا متأكد من أنني سأتأقلم".