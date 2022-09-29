شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: لا نية للتفريط فى عبد الرحمن مجدى.. وسيتم التجديد لـ مدبولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زين، نائب رئيس النادى الإسماعيلى، أن الإسماعيلى سيظهر بشكل مغاير فى الموسم الجديد بعد التدعيمات والصفقات الجديدة مع الاحتفاظ بنجوم الدراويش.

وقال خالد زين فى مداخلة لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت: "الإدارة تسعى حاليا لتجديد التعاقد مع أحمد مدبولى نظرا لمستواه المميز خلال الفترة الحالية وانضمامه لمنتخب مصر للحفاظ عليه لأطول فترة مع الدراويش".

وأضاف زين "تلقينا العديد من العروض للتعاقد مع عبد الرحمن مجدى، ولكن لا توجد أي نية للتفريط في خدماته، لأنه مستقبل النادى ونحتاج للإبقاء على العناصر المميزة في الفريق، كما نرفض التفريط في باهر المحمدى".

وعن حسنى عبد ربه، قال نائب رئيس الإسماعيلى: "حسنى عبد ربه كادر إدارى مميز جدا وهو مستمر معنا وعلاقته قوية بكل أعضاء المجلس، والكل متفاجئ بما يقدمه مع الإسماعيلى فى الجهاز".