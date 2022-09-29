شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتظام كريم الدبيس ورشدان فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الثنائى كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبا وادى دجلة السابقين وصفقتى الأهلى الجديدتين فى مقر النادى بالجزيرة أمس الأربعاء من أجل توقيع عقود الانتقال للقلعة الحمراء، والتقاط صور التوقيع قبل الإعلان عن انضمامهما رسميا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن صفقتى الدبيس ورشدان خلال الساعات القليلة القادمة، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق الأحمر لاستئناف تدريباته عقب خوض مباراته الودية ضد طلائع الجيش اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يتحدد موقف الدبيس ورشدان في الانتظام بتدريبات الأهلي بعد تحديد برنامج الفريق في الفترة الثانية من فترة الإعداد عقب انتهاء معسكر الأحمر في الفترة الماضية والذي اشتمل على تطبيق اليوم الكامل في التدريب على فترتين وخوض 3 مباريات ودية.

ومن المقرر أن يحدد مارسيل كولر المدير الفني برنامج استعداد الأهلي في الوقت المتبقي حتى موعد مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.