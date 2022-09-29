شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سيدات سموحة تعود من تونس اليوم بفضية البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم بعثة فريق كرة السلة "سيدات" بنادى سموحة قادمة من تونس بعد انتهاء منافسات البطولة العربية والتى حقق خلالها الفريق المركز الثانى والميدالية الفضية.

وتوج فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة بالميدالية الفضية للبطولة العربية بعد الخسارة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 69/64 فى النهائي، محققا الفضية لأول مرة في تاريخ النادى السكندرى.

وضمت قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا ويقود الفريق فنيا عما محمود و ترأس بعثة الفريق فى البطولة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى.

وكان سموحة قد تغلب على كلا من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى بربع النهائي والفحيص بنصف النهائي قبل الخسارة أمام بيروت فى النهائى.