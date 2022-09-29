شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر مرموش فرعون جديد يتألق فى بلاد الألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عمر مرموش مستويات مميزة في الدوري الألماني عززها المستوى اللافت الذي ظهر به مع منتخب مصر وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمته التسويقية، وفقا لآخر تحديث من موقع ترانسفير ماركت، بواقع مليوني يورو لتصل إلى 6 ملايين، مستفيداً من مستواه المتميز، سواء مع شتوتجارت الذى قضى بين صفوفه موسماً كاملاً على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى مشاركته البارزة مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا الماضية وتصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ونجح عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، في تسجيل ثانى أهدافه بقميص المنتخب الوطني في ودية ليبيريا التي انتهت بثلاثة دون رد، وهذا هو هدف مرموش الأول بعد 13 مباراة غاب فيها عن التهديف.

وعاد مرموش للتسجيل مع المنتخب موقعا على هدفه الثاني في مباراته الخامسة عشر، حيث سجل أول أهدافه في أول لقاء دولي يظهر فيه وكانت مباراة ليبيا التي جمعت المنتخبين في أكتوبر من العام الماضي.

ويبلغ عمر مرموش 23 عامًا، هو لاعب كرة قدم مصري من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

توج مرموش هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016، كما اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام، ليبدأ مسيرته الاحترافيه.