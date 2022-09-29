اخبار الرياضه

قصة صور.. عمر مرموش فرعون جديد يتألق فى بلاد الألمان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمر مرموش فرعون جديد يتألق فى بلاد الألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم عمر مرموش مستويات مميزة في الدوري الألماني عززها المستوى اللافت الذي ظهر به مع منتخب مصر وهو ما يفسر سبب ارتفاع قيمته التسويقية، وفقا لآخر تحديث من موقع ترانسفير ماركت، بواقع مليوني يورو لتصل إلى 6 ملايين، مستفيداً من مستواه المتميز، سواء مع شتوتجارت الذى قضى بين صفوفه موسماً كاملاً على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى مشاركته البارزة مع منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا الماضية وتصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ونجح عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، في تسجيل ثانى أهدافه بقميص المنتخب الوطني في ودية ليبيريا التي انتهت بثلاثة دون رد، وهذا هو هدف مرموش الأول بعد 13 مباراة غاب فيها عن التهديف.

وعاد مرموش للتسجيل مع المنتخب موقعا على هدفه الثاني في مباراته الخامسة عشر، حيث سجل أول أهدافه في أول لقاء دولي يظهر فيه وكانت مباراة ليبيا التي جمعت المنتخبين في أكتوبر من العام الماضي.

ويبلغ عمر مرموش 23 عامًا، هو لاعب كرة قدم مصري من ناشئي نادي وادي دجلة ويعد أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الكرة المصرية في الفترة الأخيرة.

توج مرموش هدافًا لمسابقة منطقة القاهرة تحت 16 عامًا في موسم 2015–2016، كما اختاره المدير الفني معتمد جمال ضمن القائمة التي مثلت منتخب مصر في بطولة أفريقيا تحت 20 سنة عام 2017، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج الألماني في نفس العام، ليبدأ مسيرته الاحترافيه.

202209270941464146.jpg

7fd437ce70.jpg

8246630a37.jpg

3b542985d5.jpg

e57860e04b.jpg

7a6ebac509.jpg

aea8b2fdb5.jpg

11075c5a27.jpg

a68ea86e4b.jpg

05f54fcf61.jpg

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا