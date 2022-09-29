شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الزمالك يقيم عزاء محمد رفاعي بمسجد الحامدية الشاذلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة عزاء محمد رفاعي الجناح الطائر ونجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر الأسبق، يوم الخميس القادم بمسجد الحامدية الشاذلية.

ونعي مجلس إدارة نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى وفاة محمد رفاعي الظهير الطائر ونجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر الأسبق في الخمسينيات والستينيات، والذي توفى صباح الاثنين.

ونجح فريق الزمالك في الصعود لدور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على إيليكت بطل تشاد بهدفين نظيفين في لقاء العودة الذى أقيم بينهما بإستاد القاهرة، ليصعد الفريق الأبيض لسابق فوزه في لقاء الذهاب بنفس النتيجة ليكون فوز الأبيض 0/4 إجمالى نتيجة المباراتين.

وضرب الزمالك موعدًا مع فلامبو البوروندى المتأهل لدور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى تنزانيا بفوز فلامبو بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1، ليتأهل الفريق البوروندى بمجموع المباراتين.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل فى تنزانيا نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر على استاد القاهرة الدولى.

وتقابل الزمالك مع أندية بوروندي فى 6 لقاءات، فاز فى 4 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.