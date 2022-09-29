شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ ترتيبات ودية بلجيكا بعد تحديد موعدها 18 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الترتيب لمباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية بعد الاتفاق على إقامة اللقاء في الكويت يوم 18 نوفمبر المقبل، والذى تختتم به بلجيكا تحضيراتها للمشاركة في كاس العالم قطر 2022.

قال حازم إمام، عضو مجلس اتحاد الكرة، إن المنتخب الوطنى اتفق على مواجهة بلجيكا ودياً يوم 18 نوفمبر المقبل فى الكويت، لافتاً إلى أنت هناك مباراة أخرى لم يستقروا عليها وستكون أمام منتخب أقل من بلجيكا فنيًا، وممكن تكون أمام الكويت.

فيما قال البرتغالي روي فيتوريا إن ودية بلجيكا المؤكدة ستكون تجربة مختلفة وجديرة بالاهتمام، موضحا أنه يبحث عن مثل هذه التحديات، وربما تتغير بعض الأمور في شهر نوفمبر موعد اللقاء الودي، خاصة على صعيد مشاركة وتألق اللاعبين وبالتالي ربما يختلف الشكل للأفضل.

وحقق منتخب مصر فوزين مريحين على النيجر وليبيريا بنفس النتيجة بثلاثية دون رد في معسكر سبتمبر الى انتهى الثلاثاء الماضي، استعدادا لاستئناف مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية كوت ديفوار 2024، بمواجهتي مالاوي، في مارس من العام المقبل.