الامارات | وفاة بولكي أول لاعب يظهر على ملصق مطبوع عن 82 عاما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشركة المصنعة للملصقات عبر حسابها على تويتر إن برونو بولكي لاعب وسط إيطاليا وإنتر ميلان السابق، الذي حصل على أول بطاقة بانيني مطبوعة عام 1961، توفي الليلة الماضية عن 82 عاما. وتشتهر مجموعة بانيني، وهي شركة إيطالية مقرها مودينا، في جميع أنحاء العالم ببطاقات اللاعبين وألبومات ملصقات كأس العالم التي تم إصدارها لكل بطولة منذ عام 1970.

وأثبتت الملصقات شعبيتها مرة أخرى قبل نهائيات كأس العالم هذا العام في قطر، وفي الأرجنتين دفع البحث عنها البلد العاشق لكرة القدم إلى حالة من الجنون وترك العديد من المتاجر دون أي مخزون للبيع.