شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مكثفة بين الأهلى والسفارة المصرية فى تونس قبل موقعة دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور اتصالات مكثفة في الآونة الأخيرة بين الاهلى والسفارة المصرية في تونس لإنهاء كافة إجراءات سفر البعثة وإقامتها، لتوفير الأجواء المناسبة للفريق في مهمته بمستهل مشواره في البطولة.

وقرر مجلس الاهلى تكليف العامري فاروق، نائب رئيس النادي، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي تسافر إلى تونس لخوض مباراة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام يوم 9 أكتوبر القادم.

من المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.