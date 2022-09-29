فيتوريا يطير للبرتغال اليوم لقضاء إجازة بعد انتهاء معسكر المنتخب

القاهرة - سامية سيد - يطير البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري اليوم الخميس إلى مسقط رأسه، لقضاء إجازة، عقب انتهاء معسكر المنتخب أمس الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة.

وغاب خمسة لاعبين عن الظهور في معسكر منتخب مصر الأول مع فيتوريا، والذى تخلله مباراتان وديتان مع النيجر وليبيريا، وهم حارسي المرمى أحمد الشناوي، محمد صبحي، والمدافع أسامة جلال، ولاعب الوسط محمد إبراهيم، والمهاجم مروان حمدي.

وضمن قائمة المنتخب لمباراتي النيجر وليبيريا في حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، وفي خط الدفاع: كريم فؤاد، عمر جابر، على جبر، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، وفي خط الوسط: حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، عبدالرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.

وخاض المنتخب المصري معسكره الأول تحت قيادة فيتوريا في شهر سبتمبر الحالي، ولعب مواجهتين وديتين، فاز خلالها بنتيجة 3-0 على النيجر، وبنفس النتيجة على ليبيريا.

واختتم المنتخب معسكره أمس الثلاثاء بعدما قسم فيتوريا المعسكر لمرحلتين بدأت الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 سبتمبر بقائمة أولية ينقصها الدوليون ولاعبو الزمالك، ثم دخل المرحلة الثانية من المعسكر في الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر بالقائمة النهائية التي خاض معظمها وديتي النيجر وليبيريا.