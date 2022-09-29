شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام معسكر الحكام المصريين بعد انتهاء دورة فيفا لتطوير المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس، الدورة التدريبية للحكام، التي نظمتها الفيفا للحكام المصريين، بأحد فنادق القاهرة، في الفترة من 25 وحتى 29 من سبتمبر الجاري لتطوير مستوى حكامنا المصريين.

شارك في الدورة 31 حكما ومساعد مصريا، وحاضر فيها نخبة من خبراء التحكيم الدوليين برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم وبحضور الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسئول عن منظومة التحكيم المصرية.

وانطلق الأحد الماضي معسكر إعداد الحكام المصريين، استعدادًا للموسم الجديد، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وحضر المعسكر كل من المصري عصام عبد الفتاح والتونسي أبو بكر حناشي، المحاضران بالاتحاد الدولي، وتامر دري ممثل لجنة الحكام المصرية، وتستمر فعاليات المعسكر حتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن القائمة الدولية للحكام المصريين لهذا الموسم وتم إخطار نظيره بالاتحاد الدولي بها وشهدت استبعاد محمود عاشور، وجاءت قائمة الحكام الدولية كالتالي :"حكام الساحة: إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، أمين عمر، محمد معروف، أحمد الغندور، محمود ناجي، شهندا المغربي ونورا سمير".

وشملت قائمة الحكام المساعدين: محمود أبوالرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، أحمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبدالفتاح، يارا عاطف، منى عطا الله، جمالات أحمد، منى حسن، فيما جاء حكام تقنية الفيديو: "محمود أبوالرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبدالرحيم، محمود الدسوقي".