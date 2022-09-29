شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الطلائع اليوم ودياً فى البروفة الأخيرة قبل السفر لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي ثالث تجاربه الودية اليوم، الخميس عندما يلتقي طلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجاري قبل السفر لتونس 6 أكتوبر المقبل لمواجهة الاتحاد المنستيرى.

ويخطط مارسيل كولر لإشراك مجموعة من اللاعبين في ودية الطلائع اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدني، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية ويرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتمرنوا عليها في التدريبات اليومية.

ويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا في تونس 9 أكتوبر المقبل، وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً، ثم فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف.