شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يخوض أول مران له اليوم مع الزمالك بعد العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم عمر جابر لاعب الزمالك الجديد، فى التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بالقلعة البيضاء عقب الانتهاء من المشاركة مع المنتخب فى ودية ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

وكان الزمالك أعلن رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويرتبط عمر جابر ارتباط وثيق بالزمالك خاصة أنه أحد ابرز ناشئيه ولعب للزمالك فى رحلة كفاح إنتهت منذ 67 قنوات قبل أن تعود للنور مجددا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك، مرحبًا بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر".

شارك عمر جابر مع الزمالك في 158 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.

ونستعرض أرقام عمر جابر قبل عودته إلى القلعة البيضاء..

السن: 30 سنة

القيمة التسويقية: 500 ألف يورو

لعب لـ 4 فرق وهى: الزمالك – بيراميدز- بازل السويسرى - لوس أنجلوس

1ـ مع الزمالك

شارك فى: 158 مباراة

سجل: 13 هدفاً

صنع: 25 هدفاً

2ـ مع بيراميدز

شارك فى: 139 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 6 أهداف

3ـ مع بازل

شارك فى: 20 مباراة

صنع: 3 أهداف ولم يسجل

4ـ مع لوس أنجلوس

شارك فى: 7 مباريات لم يصنع أو يسجل أهدافاً

توج بـ6 بطولات

3 كأس مصر

1 الدورى المصرى مع الزمالك

1 كأس سويسرا

1 بطولة سويسرا مع فريق بازل