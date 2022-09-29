قرعة سوبر جلوب لكرة اليد.. الأهلي يقع مع مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، عن قرعة بطولة سوبر جلوب لكرة اليد، والتي يتواجد فيها النادي الأهلي.

وتقام بطولة "سوبر جلوب" لكرة اليد في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة بين 18 و23 أكتوبر المقبل، بمشاركة 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك الأهلي في البطولة بعد فوزه بلقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد.

وتم توزيع الـ12 فريقا على 4 مجموعات تضم كل منها 3 أندية، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للدور التالي.

وفي نصف النهائي يلعب بطل المجموعة الأولى مع نظيره في المجموعة الثانية، ومتصدر الثالثة مع نظيره في الرابعة.

وتلعب باقي الأندية مباريات ترتيبية للمراكز بين الخامس والثامن، ثم بين المراكز بين التاسع والـ12.

ووقع الأهلي في المجموعة الثانية بجانب فرق مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

وجاءت القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: ماجديبورج الألماني، جامعة سيدني الأسترالي، الخليج السعودي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، مضر السعودي، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الثالثة: تاوباتي البرازيلي، الكويت الكويتي، لومزا كيلسي البولندي.

المجموعة الرابعة: برشلونة الإسباني، الترجي التونسي، كلوب مينيستروس المكسيكي.