الإسماعيلي يفوز على العبور بثلاثية فى أولي تجارب جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

فاز فريق الإسماعيلي، على نظيره العبور بثلاثية نظيفة خلا المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء فى أولي مبارياته بالمعسكر الحالي بالقاهرة.

وسجل ثلاثية الإسماعيلي كل من: محمد عمار ومحمود الشبراوي وحازم مرسي.

وبدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: كريم عرفات ومحمد عمار ومحمد هاشم وأحمد محسن.

خط الوسط: محمد بيومي وعمر الوحش ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد عبد السميع.

خط الهجوم: باسم مرسي.

وفى الشوط الثاني دفع الإسماعيلي بكل من حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وعماد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد بن خماسة ومحمد حسن ومصطفي فارس وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وحازم مرسي مع استمرار محمد فوزي حارس المرمي طوال شوطي اللقاء.

وتعتبر هذه التجربة هى الأولي لـ الأسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الذي يسعي من خلال المعسكر الحالي الوصول إلى تشكيلته الأساسية قبيل الموسم الجديد.

يُذكر أن الإسماعيلي سيخوض مباراة ودية ثانية ضد إيسترن كومباني فى نهاية المعسكر والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب فندق إقامته بالقاهرة.