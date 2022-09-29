الامارات | 50 دولة تشارك في بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، أن أبوظبي استعدت تماماً لاستضافة البطولة التي تشهد مشاركة 50 دولة في منافساتها، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وتقام البطولة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل بصالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وإسهام العديد من الجهات.

وقال الدرعي في تصريح صحافي إن باب التسجيل سيغلق في 15 أكتوبر المقبل، حسب لائحة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي، بعدما تقدمت حتى الآن 50 دولة للمشاركة عبر موقع الاتحاد؛ من بينها 9 منتخبات عربية هي البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، مصر، المغرب، الجزائر، لبنان، تونس.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة أربعة لاعبين حسب تصنيفهم، هم طلال شفيلي (تحت 81 كغم)، وجرجوري عمران (تحت 90 كغم)، وظافر آرام (تحت 90 كغم)، ومحمدوف عمر (فوق 100 كغم).