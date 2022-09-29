الامارات | شراكة بين «مجموعة e&» ومدارس «سيتي» لدعم المواهب الكروية في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «مجموعة e&» (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، شريك نادي مانشستر سيتي الرسمي للاتصالات، أمس، عن شراكة جديدة رائدة تجمعها مع مدارس سيتي لكرة القدم، وتدعم من خلالها برنامج اللاعب الموهوب.

وكانت مدارس سيتي لكرة القدم أطلقت برنامج المواهب في عام 2019 لتوفر من خلاله منصّة للاعبين الناشئين الذين تراوح أعمارهم بين 11 و16 عاماً في كل من دبي وأبوظبي تساعدهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم، تحت إشراف الكوادر التدريبية الخبيرة في مدارس سيتي لكرة القدم. وسجل البرنامج نجاحاً هائلاً على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث أشرف خلالها على انتقال ما يزيد على 50 لاعباً ناشئاً وتطوير مواهبهم، بما يتناسب مع المنافسات الكروية عالية الأداء.

انطلق البرنامج في 2019 ليوفر منصّة لتطوير مهارات اللاعبين الناشئين بين 11 و16 عاماً.