الامارات | أُنس جابر تواجه رادوكانو في «تنس مبادلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة فلاش للترفيه، الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، مُشاركة التونسية أُنس جابر، المُصنفة الثانية عالمياً، وأول لاعبة عربية تصل إلى أحد نهائيات البطولات الكُبرى، في منافسات البطولة التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل. وتُواجه جابر، التي خاضت في وقت سابقٍ من الشهر الجاري نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعد وصولها لنهائي بطولة ويمبلدون قبل شهرين، النجمة إيما رادوكانو، اللاعبة رقم واحد في بريطانيا ضمن فعاليات اليوم الأول من البطولة في 16 ديسمبر المقبل.

وأصبحت أُنس العام الماضي أول لاعبة عربية تُشارك في المنافسات السنوية لبطولة مبادلة العالمية للتنس في مدينة زايد الرياضية وتفوز بلقبها. وواجهت النجمة صاحبة الـ28 ربيعاً منافستها السويسرية بيلندا بنشيتش، حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو، في المباراة الرئيسة لفئة السيدات، حيث نجحت في تحقيق عودة موفقة والفوز بنتيجة 4-6 و6-3 و(10-8)، في مباراة أمتعت الجمهور الموجود في المركز الدولي للتنس.