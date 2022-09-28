الامارات | انتهاء فترة التعاقد مع لاعبين أجانب من خارج الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، المتحدث الرسمي للجنة، المستشار يعقوب العلي، أنه «حسب اللوائح، فإنه قد تم غلق سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للأندية للتعاقد مع اللاعبين الأجانب من خارج الدولة، أمس عند الساعة الـ12 ليلاً، أي مع دخول تاريخ اليوم الـ29 من الشهر الجاري»، علماً بأن آخر موعد لغلق باب الانتقالات الصيفية هو الرابع من الشهر المقبل.

وقال يعقوب العلي لـ«الإمارات اليوم» إنه يحق لأي نادٍ داخل الدولة التعاقد مع لاعبين أجانب من خارج الدولة، بعد مرور 21 يوماً على انتهاء فترة الانتقالات الحالية أو التسجيل خارج فترة الانتقالات، في حال كان اللاعب حراً، بشرط أن يكون عقده مع ناديه الأصلي انتهى قبل تاريخ اليوم، وهو 29 سبتمبر، وأن يكون هناك شاغر لدى النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب.

وأشار يعقوب العلي إلى أنه بإمكان أي لاعب أجنبي في الدوري المحلي الإماراتي الانتقال إلى أي نادٍ آخر داخل الأندية المحلية أو خارج الدولة حتى الرابع من أكتوبر المقبل، سواء كان انتقالاً أو إعارة. وشهدت فترة الانتقالات الحالية تسابقاً كبيراً بين أندية دوري أدنوك للمحترفين في دعم صفوفها بنخبة من أفضل اللاعبين، ومن أبرزهم صفقات الشارقة بضم المهاجم الإسباني ألكاسير، والبوسني بيانيتش، واليوناني مانولاس، وكذلك تعاقد النصر مع المغربي عادل تاعرابت، والوحدة مع البرازيلي آلان ماركوس، والعين مع الأوكراني يارمولينكو، والجزيرة مع المغربي بن شرقي، والروماني تاناسي، وأسماء أخرى.