الامارات | 5 ثغرات فنية في «الأبيض» كشفتها «ودية فنزويلا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، أول من أمس، معسكره الخارجي في النمسا، الذي استمر 10 أيام، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبين لاتينيين كبيرين، هما باراغواي وخسر 1-صفر، والمباراة الثانية والأخيرة أمام فنزويلا وخسر بنتيجة كبيرة 4-صفر. وكشفت ودية فنزويلا عن خمس ثغرات فنية واضحة، تحتاج إلى تدخل من مدرب «الأبيض» أروابارينا لكي يعالجها قبل اقتراب الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس الخليج 25، ونهائيات كأس آسيا 2023.

ومن أبرز هذه الثغرات المشكلات الدفاعية العديدة، ومنها أخطاء فردية أسهمت بشكل كبير في استقبال أهداف كثيرة وسهلة، كما حصل في مباراة فنزويلا أول من أمس، بجانب أنه كان هناك عدم تجانس، وتباعد في خطوط المنتخب، ما أتاح الفرصة للمنتخب الفنزويلي للتفوق والسيطرة الكاملة على مجريات اللعب، فضلاً عن أن التجربة كشفت كذلك عن حاجة بعض العناصر الشابة لخبرة أكثر في التعامل مع المباريات الكبيرة، وبينهم الحارس الصاعد محمد الشامسي، الذي شارك أساسياً في المباراة الأخيرة، بينما جلس الحارسين خالد عيسى وعلي خصيف في دكة البدلاء. ويضاف إلى كل هذا طريقة تعامل المدرب أروابارينا مع المباراة، التي لم تكن بالشكل المطلوب، لأنه بحكم معرفته الكبيرة بالكرة الفنزويلية، فإن المنتخب كان بإمكانه أن يخرج بأقل الخسائر، رغم الفوارق الفنية الكبيرة بين المنتخبين، كما أن المباراة بيّنت مدى التأثير الكبير الذي تركه غياب مهاجمه الدولي علي مبخوت، الذي لم يشارك في المباراة، رغم مشاركته في المباراة السابقة أمام باراغواي، التي قدم خلالها المنتخب واحدة من أجمل مبارياته، وبدا نداً قوياً لمنتخب كبير مثل باراغواي. وبغض النظر عن نتيجة المباراة، ورغم الخسارة الكبيرة، واستقبال شباك المنتخب أربعة أهداف، إلا أن «الأبيض» استفاد كثيراً من هذه التجربة، بعدما منح المدرب أروابارينا الفرصة لـ16 لاعباً للمشاركة، من خلال خمسة تبديلات أجراها المدرب في الشوط الثاني، إذ إن مثل هذه التجارب الودية تكشف للجهاز الفني النقاط الإيجابية والسلبية من أجل تداركها وعدم تكرارها.

ويخوض المنتخب في نوفمبر المقبل مباراتين وديتين، أقواهما أمام الأرجنتين في 13 نوفمبر، والثانية أمام كازاخستان في الـ19 منه.

الثغرات الـ 5

1- وجود مشكلات دفاعية وأخطاء فردية عديدة.

2- غياب التجانس، وتباعد خطوط المنتخب.

3- حاجة عناصر شابة إلى مزيد من الخبرة للتعامل مع المباريات الكبيرة.

4- طريقة تعامل أروابارينا مع مباراة فنزويلا لم تكن بالشكل المطلوب.

5- تأثير واضح لغياب المهاجم علي مبخوت عن المباراة.