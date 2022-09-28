الامارات | النصر والوصل.. استعدادات مثيرة لقمة مرعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين مواجهة من العيار الثقيل تجمع النصر مع الوصل يوم بعد غدٍ على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، إذ استعد الفريقان بصورة استثنائية خلال فترة التوقف الدولي التي شهدت خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام كل من باراغواي وفنزويلا في النمسا.

ويطلق العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لقب «مباراة مرعبة»، على هذه القمة لما تشهده من استعدادات مثيرة من الناديين وجمهور الفريقين، إلى جانب التعاقدات الجديدة التي أبرمها كل فريق.

وفرض الفريقان السرية على استعداداتهما للمباراة من خلال خوض التدريبات المغلقة، كما خاض الوصل مباراة ودية أيضاً من دون جمهور أمام عجمان انتهت بفوز «البرتقالي» بهدفين دون رد.

في المقابل تعد التعاقدات الجديدة أبرز أسلحة الفريقين في «الديربي» بعدما أعلن نادي النصر عن تعاقده مع النجم المغربي عادل تاعرابت في صفقة انتقال حر قادماً من بنفيكا البرتغالي، أما الوصل فأعلن التعاقد مع المدافع محمد جابر بعدما فسخ عقده مع شباب الأهلي، كما ضم اللاعب البرازيلي لويز جيليرمي فييرا دا سيلفا «لويزاو»، الذي سيتم قيده في فئة اللاعبين المقيمين.

أما على صعيد تحضيرات جمهور الناديين فشهدت الأيام الماضية استعدادات مكثفة من الجانبين، إذ أعلن نادي النصر عن العديد من الفعاليات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لتحفيز جمهور «العميد» لمساندة الفريق والذهاب إلى استاد آل مكتوم بتقديم مجموعة من الجوائز والمبادرات بالتعاون مع الرعاة والمُساهمين، والتي سيتم السحب عليه خلال المباراة، وبالنسبة إلى نادي الوصل فقد حصل جمهور «الفهود» على 30% من سعة الملعب، وشهدت التذاكر إقبالاً كبيراً من الجمهور الوصلاوي الذي أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي جاهزيته لدعم الفريق.

ولا يختلف وضع الفريقين على مستوى النتائج في مسابقة الدوري إذ يمتلك كل فريق في رصيده خمس نقاط بعدما تعادل النصر مع الظفرة وخورفكان وحقق الفوز على عجمان، أما الوصل فتعادل مع الوحدة ودبا الفجيرة وحقق الفوز على البطائح.

وسيكون المدربان، الألماني ثورستن فينك والأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، أمام الاختبار الأصعب لكسب كل منهما ثقة جمهور فريقه، إذ إن الفوز في «الديربي» سيمنح المدرب الفائز دفعة معنوية ويثبت أقدامه مع الفريق في الفترة المقبلة.

من جهته قال مدير الكرة بنادي النصر السابق خالد عبيد، إن ظروف الفريقين متشابهة من ناحية نتائجهما في الموسم الماضي إلى جانب تغيير الجهاز الفني وعدد كبير من اللاعبين، موضحاً أن الوصل قد يكون أجرى تغييرات أكثر ولكن لا يختلف الوضع كثيراً في النصر.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الوصل لديه عدد من النجوم خصوصاً الدوليين علي صالح وفابيو ليما وعلي سالمين، بينما النصر يفتقد هذه النوعية من اللاعبين باستثناء طارق أحمد ومحمد فوزي، الأقدم والأكثر خبرة، ولكن ذلك لا يكفي لتطوير الأداء الفني».

وأضاف: «نتمنى أن يقدم الفريقان مباراة قوية، خصوصاً مع الحضور الجماهيري الكبير المتوقع من عشاق الناديين، إذ إن المواسم الماضية نفتقد أن يعود (الديربي) إلى قوته المعروفة عنه، بينما في الوقت نفسه الفريقان مكتملان من ناحية عدم وجود غيابات أو إصابات، والمدربون أسماء كبيرة، وبالتأكيد لديهم خبرة التعامل مع مباريات (الديربي)، لذلك نتوقع أن نشاهد مباراة قوية تليق باسم الفريقين».

وتحدث عن الأوراق الرابحة، وقال: «أرى أن النصر لديه فرصة الاستفادة من الوافد الجديد المغربي عادل تاعرابت الذي لديه خبرة كبيرة مع أندية عدة مثل ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي، ولا يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يدخل أجواء المباريات، أما الوصل فأتوقع أن يكون البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا هو الورقة الرابحة بالنسبة للفريق، في المقابل هناك لاعبون مثل ريان مينديز تراجع مستواه في الفترة الماضية، والأمر نفسه بالنسبة إلى فابيو ليما مع الوصل، خصوصاً أنه لم يستعد مستواه المعروف عنه عقب عودته من الإصابة».

فرض الفريقان السرية على استعداداتهما للمباراة، من خلال خوض التدريبات المغلقة.

سيكون المدربان، الألماني فينك، والأرجنتيني بيتزي، أمام الاختبار الأصعب لكسب ثقة الجمهور.