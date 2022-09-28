«تنقلب رأسا على عقب» .. ماذا كتب فرج عامر عن «قضية كهربا»

الشارقة - اميمة ياسر - نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر:" قضية كهربا مازال فيها فصول جديدة، وقد تنقلب رأسا على عقب".

ونفى عامر وجود أي خصومة بينه وبين أحد في تغريدة قال فيها :

وكتب فرج عامر: "ليس بيني وبين أحد خصومة أو زعل ولا أحمل لأحد إلا كل خير، وأعرف أن البشر إمكانيات بشرية وقدرات عقلية، ولا تنتظر من كل الناس نفس الأداء أو رد الفعل، ويارب الخير للجميع".

وقال سيف زاهر في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت اف ام “هناك استقرار من جانب إدارة النادي الأهلي على خطوة بقاء محمود كهربا في الفترة المقبلة ورفض رحيله عن القلعة الحمراء”.

وأضاف “الأهلي يتحرك في الوقت الحالي من أجل دفع غرامة محمود كهربا وذلك تمهيدا للاعتماد على خدماته في الموسم الجديد”.

وتابع “الأهلي سوف يدفع غرامة محمود كهربا بالاتفاق مع اللاعب خلال الفترة الماضية، ولكن في توقيت محدد بعد غلق باب الانتقالات”.