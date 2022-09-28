شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال مودى الجارحى وإبراهيم الجمال ثنائى سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الأهلى على الطلب الذي تقدم به مودي الجارحي وإبراهيم الجمال، لاعبا الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، برغبة كل منهما في الاعتزال والاكتفاء بما قدماه على مدار السنوات الماضية.

وجاء قرار مجلس الإدارة في ضوء التقدير الكامل لما قدمه مودي الجارحي وإبراهيم الجمال من عطاء كبير على مدار السنوات الماضية.

وجاء قرار مجلس الإدارة في ضوء التقدير الكامل لما قدمه مودي الجارحي وإبراهيم الجمال من عطاء كبير على مدار سنوات طويلة، كان خلالها اللاعبان نموذجا مشرفا في الاحترافية والعطاء داخل وخارج الملعب.

وكان مودي الجارحي وإبراهيم الجمال وعلى مدار السنوات داخل النادي مثالا للتفاني في خدمة الفريق، وساهما في الفوز بالعديد من البطولات والألقاب، التي تجعلهما قدوة للأجيال القادمة.

وجاء اعتزال اللاعبان بعد موسم تاريخي حقق خلاله «رجال سلة الأهلي» العلامة الكاملة من البطولات التي شارك بها، بعد التتويج بخمسة ألقاب وهي: دوري السوبر للمحترفين، والبطولة العربية للأندية، ودوري المرتبط، وكأس مصر، وبطولة منطقة القاهرة