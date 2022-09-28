شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعادل مع أبو قير فى أولى ودياته بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى في أولى مبارياته الودية بمعسكره المغلق بالإسكندرية، مع نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفنى أحمد كشرى، استعدادا للموسم المقبل.

شهدت المباراة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم لاعب أبو قير فى الدقيقة 41، قبل أن ينجح إنبى فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 44 من نفس الشوط عن طريق محمد مرسى.

وأعلن محمد إسماعيل مدير الكرة بإنبى، أن الهدف الأساسى للمعسكر هو الوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدورى الممتاز فى أكتوبر المقبل، بالإضافة لتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية الخاصة بالمدير الفنى كابتن أحمد كشرى.

ومن المقرر أن يخوض إنبى خلال معسكره المغلق خمس وديات، حيث يواجه نظيريه جمهورية شبين وكهرباء الإسماعيلية يومى الخميس والجمعة الموافق 29 و30، ثم يواجه البنك الأهلى وحرس الحدود يومى الأحد والاثنين الموافق 2 و3 أكتوبر.