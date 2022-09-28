شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحتفل بعيد ميلاد المدير الإداري للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب، واللاعبون، بعيد ميلاد المقدم عمرو رضا المدير الإداري للفريق على هامش معسكر الحرس المقام حاليا بإستاد المكس بالإسكندرية.

ويتكون الجهاز الفني لحرس الحدود، من العميد عمرو محمد خليل مديرا للكرة، وأحمد أيوب مديرا فنيا، محمد مكي وعلاء حسب الله مدربين عام، وأحمد عاصم مدربا مساعدا، ووسام إسماعيل مدربا لحراسة المرمى، ومخطط أحمال دكتور صفي، وأخصائي علاج طبيعي دكتور ممدوح رزق، والمقدم عمرو محمد رضا مديرًا إداريا، وسامح صابر علي إدراي الفريق، بالإضافة إلى العميد علاء السعدني مديرا للتعاقدات.

من جانبه كشف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود أن الفريق لم ينته من صفقاته الصيفية استعدادا للموسم المقبل، موضحا أن هناك مفاوضات جارية مع عدد مميز من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الموسم الجديد.

وأوضح السعدني في تصريحاته لليوم السابع: "الحرس لم يصعد للدوري الممتاز كضيف شرف، لدينا خطة لإعداد فريق واعد ينافس الكبار، منذ اللحظة الأولى أدركنا قيمة التواجد بين أندية الدوري وما تتمتع به هذه الأندية من إمكانيات فنية كبيرة، ولذلك عملنا على تجهيز فريق قادر على المنافسة".

وأوضح السعدني أن الفريق خاص عدد من المعسكرات منذ بداية شهر أغسطس الماضي، وخاض العديد من المباريات الودية، ولدينا معسكر بالإسكندرية ينطلق الأربعاء يقام فيه 4 وديات لتجهيز اللاعبين فنيا للدوري الممتاز".

وواصل مدير التعاقدات بنادي حرس الحدود: "لدينا جهاز فني طموح يسعى لترك بصمة في الدوري، بقيادة المخضرم أحمد أيوب الذي اكتسب خبرات كبيرة من عمله السابق بالأهلي ومنتخب مصر، إدارة النادي تثق في منظومة الفريق الأول وتقدم كامل الدعم للاعبين والجهاز، ونحن نسعى لتعزيز هذه الثقة بإعداد الفريق على أكمل وجه".