شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 /9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 28 /9 / 2022، العديد من الأخبار المهمة على مدار اليوم، والتي جاءت أبرزها اكتمال صفوف الأهلي لأول مرة اليوم الأربعاء، بعد انتظام اللاعبين الدوليين العائدين من صفوف المنتخب الأول والأولمبي والشباب.

مصطفى لطفي وثنائي المنتخب في القائمة المختصرة للأفضل عالميا بالكرة الشاطئية

تواجد مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية في القائمة المختصرة لأفضل 20 مدرباً على مستوى العالم لعام 2022.

كولر يقود تدريبات خاصة للاعبين الدوليين في الأهلى

قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مرانًا خاصًّا للاعبين الدوليين مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

المنتخب الأوليمبي يواجه إيسواتيني في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

تأهل منتخب إيسواتيني الأوليمبي لمواجهة المنتخب المصري، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

منتخب الشاطئية يفوز على أوغندا بسباعية ويتأهل للدور قبل النهائي لبطولة "كوسافا"

تأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى الدور قبل النهائي فى بطولة "كوسافا" الدولية التي تقام في جنوب أفريقيا، بعدما حقق فوزا كبيرا على منتخب أوغندا بسبعة أهداف مقابل هدفين.

هل يتفاوض الأهلي على ضم البرازيلي بيسولي؟

كشف الصحفي البرازيلي جوليانو لورينز أوسكار عبر حسابه على تويتر أن مسئولي النادي الأهلي بدأوا مفاوضاتهم لشراء جيلهيرم بيسولي لاعب أفاي البرازيلي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل.

فيتوريا يسافر غدا لقضاء إجازة فى البرتغال عقب انتهاء معسكر المنتخب

يسافر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري غدا الخميس إلى مسقط رأسه، لقضاء إجازة، عقب انتهاء معسكر المنتخب أمس الثلاثاء، بالفوز على ليبيريا بثلاثية نظيفة.