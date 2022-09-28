شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة فى تاريخ النادى.. سموحة يتوج بفضية البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة بالميدالية الفضية محققا المركز الثانى فى منافسات البطولة العربية للأندية والتى تقام بتونس وتختتم اليوم.

وحقق سموحة الفضية بعد الخسارة أمام بيروت اللبناني بنتيجة 69/64 فى النهائي الذى أقيم منذ قليل محققا الفضية لأول مرة في تاريخ النادى السكندرى .

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى بربع النهائي والفحيص بنصف النهائي لأول مرة فى تاريخ الفريق.

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.