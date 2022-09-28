شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفوز على العبور بثلاثية فى أولى تجارب جاريدو الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الإسماعيلي، على العبور بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء فى أولي مبارياته بالمعسكر الحالي بالقاهرة، سجل أهداف الدراويش محمد عمار ومحمود الشبراوي وحازم مرسي.

بدأ الفريق بتشكيل مكون من محمد فوزي فى حراسة المرمي وكريم عرفات ومحمد عمار ومحمد هاشم وأحمد محسن فى خط الدفاع محمد بيومي وعمر الوحش ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد عبد السميع فى خط الوسط وباسم مرسي فى خط الهجوم.

وفى الشوط الثاني دفع الإسماعيلي بكلا من حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وعماد حمدي ومحمد دسوقي ومحمد بن خماسة ومحمد حسن ومصطفي فارس وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وحازم مرسي مع استمرار محمد فوزي حارس المرمي طوال شوطي اللقاء الذى نجح فى التصدي لضربة جزاء.

وتعتبر هذه التجربة هى الأولي لـ الأسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق الذي يسعي من خلال المعسكر الحالي الوصول إلى تشكيلته الأساسية قبيل الموسم الجديد.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيخوض مباراة ودية ثانية ضد السكة الحديد بدلا من إيسترن كومباني فى نهاية المعسكر والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب فندق إقامته بالقاهرة.