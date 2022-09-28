شكرا لقرائتكم خبر عن وصلت لربع النهائي..مشوار ميار شريف ببطولة بارما المفتوحة للتنس بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى منافسات ربع نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها السويسرية سيمونا والتيرت المصنفة 120 عالميا.

ومن المقرر ان تلتقى ميار مع اللاعبة الأمريكية لاورين ديفيز بربع نهائي البطولة التى تقام فى الفترة من 24 سبتمبر حتى 1 أكتوبر المقبل ، بنتيجة 2/0 وجاءت نتيجة المجموعتين 5/7و 6/3

وفازت ميار فى الدور الثانى على اللاعبة المجرية انا بوندار بمجموعتين دون رد أيضا.

كانت ميار قد شاركت فى بطولة بودابست الدولية للتنس وودعت المنافسات من الدور الثاني "16"، عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا، المصنفة رقم 122 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.