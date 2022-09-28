شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعين حسن الشامي مديرا لشئون اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح تعيين حسن الشامي لاعب الفريق السابق مديرا لشئون اللاعبين بقطاع الكرة تقديرا لجهود اللاعب وأخلاقه المتميزة وفي إطار حرص مجلس الإدارة على صنع كوادر إدارية وفنية.

ومن جانبه أكد محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة أن إدارة نادي المقاولون العرب تحرص دائما على تصعيد كوادر جديدة من نجوم الفريق الذين قدموا الكثير للنادي في مجالات التدريب والإدارة.

وأضاف المشرف على الكرة أن قرار تعيين الشامي رسالة لجميع اللاعبين أن النادي يقدر جهود نجومه بعد اعتزال الكرة ويوفر لهم الفرص من أجل دخول مجالات جديدة سواء في التدريب أو الإدارة.