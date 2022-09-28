شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. برزنتيشن راعيا للنادي الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع الشركة المتحدة وشركة برزنتيشين، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، بشأن بيع الحقوق التسويقية وكذلك حقوق البث التليفزيوني للنادي.

جاء ذلك بعد مفاوضات قادها رئيس الإسماعيلي مع سيف الوزيري رئيس شركة برزنتيشن، وقد تم التوقيع علي العقد بمكتب المهندس يحيي الكومي بالقاهرة.

وشهدت الجلسة حضور حسني عبد ربه مدير الكرة للفريق الأول ومحمود اليسقي المدير التنفيذي ومحمد إسماعيل المدير المالي وأحمد علوي المستشار القانوني من جانب النادي الاسماعيلي، وطارق شرف وأحمد دياب وحمدي عن الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن.

وتم الاتفاق خلال الجلسة على عدة بنود فى صالح النادي أهمها زيادة القيمه السنوية المدفوعه للنادي بشكل تصاعدي بحيث تكون غير ثابتة خلال الثلاث سنوات ” مدة العقد ” فضلاً عن أحقية الإسماعيلي في بيع كافة حقوقه التجارية والتسويقية مباشرة مع رفع نسبة النادى من الدعاية، والإعلان حول الملعب أثناء المباريات فقط لا غير، مع صرف مقدم التعاقد بشكل فوري واستلام شيك آخر فى الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع توافقا كبيرا من جانب الحضور، خاصة أن مسئولي الشركة المتحدة وشركة برزنتيشن لديهم وعي بقيمة النادي الإسماعيلي الكبير بإعتباره الضلع الثالث للكرة المصرية، والتأكيد على ضرورة دعمه ومساندته، حيث يعد مصدر سعادة وبهجة لقطاع كبير من عشاق الكرة المصرية.