كرة يد - قرعة نارية لمنتخب مصر للسيدات في بطولة أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أقيمت مراسم قرعة بطولة إفريقيا للسيدات لكرة اليد في نسختها رقم 25، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السنغالية داكار.

وتقام بطولة الأمم الأفريقية لسيدات كرة اليد في الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل بالسنغال، ويتأهل من خلالها أول أربعة منتخبات إلى بطولة العالم 2023.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن في وقت سابق عن مشاركة 12 منتخبا قبل الموافقة على مشاركة منتخب مصر لسيدات اليد، ليكون المجموع 13 منتخبا.

وأسقرت القرعة عن وقوع منتخب مصر للسيدات لكرة اليد بالمجموعة الثانية بجوار المغرب وتونس والكونغو وغينيا.

بينما شهدت المجموعة الأولى تواجد الجزائر وأنجولا والكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر.

وضمت المجموعة الثالثة في البطولة كل من منتخبات الكاميرون والسنغال ومدغشقر وكوت ديفوار.