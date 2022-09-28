جلسة استماع في محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب صفقة ميسي وباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- سليمان غريب

تعقد المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، جلسة استماع علنية يوم 18 أكتوبر المقبل بشأن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر في صيف عام 2021.

وكانت مجموعة من أعضاء برشلونة قدموا شكوى قانونية بشأن انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان في عام 2021.

ونقلًا عن صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مجموعة برشلونة والذي يمثلهم المحامي خوان برانكو شجبت عدم وجود شروط متساوية بين الجميع فيما يخص اللعب المالي النظيف.

واستنكر مشجعو برشلونة عدم وجود شروط متساوية في التنافسية بسبب الاختلافات بين البلدان نتيجة اللوائح الضريبية والحد الأقصى للراتب وتطبيق "اللعب النظيف" المالي.

وأشار برانكو إلى أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي هي المؤسسة الوحيدة على المستوى الأوروبي التي يمكنها إجبار المفوضية الأوروبية على إدخال تغيير في قواعد كرة القدم القارية.

وعلق المحامي أنه إذا وجدت المحكمة حدوث انتهاك، فيمكنها إدانة كل من فرنسا والمستفيدين من العملية وعلى رأسها باريس سان جيرمان.