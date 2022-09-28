مصدر بالأهلي لمصراوي: ليس هناك مفاوضات مع البرازيلي بيسولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه ليس هناك أي مفاوضات في الوقت الحالي مع البرازيلي جيلهيرم بيسولي لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب كان ضمن الحسابات الفنية حتي وقت قصير لكن الآن ليس ضمن القائمة المختصرة للمفاوضات".

وأضاف: "هناك لاعب وصلت المفاوضات معه لمرحلة متقدمه للغاية وعلي بعد خطوات قليلة من الانضمام للقلعة الحمراء".

واختتم المصدر: "ربما يصل اللاعب للقاهرة في أي وقت خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للكشف الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة حال التوصل لإتفاق حول بعض النقاط البسيطة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية برازيلية، ذكرت عن دخول إدارة الأهلي في مفاوضات مع المهاجم جويلهيرم بيسولي لاعب فريق أتلتيكو باراناينسي والمعار لصفوف آفاي البرازيلي.