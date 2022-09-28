ردود فعل واسعة بعد الإساءة العنصرية لريتشارليسون في مباراة البرازيل وتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أثارت الإساءة العنصرية ضد البرازيلي ريتشارليسون خلال المباراة الودية بين منتخب بلاده أمام تونس، ردود فعل واسعة وتضامن مع اللاعب.

وألقى أحد الجماهير "قشرة موز" باتجاه ريتشارليسون في الدقيقة 19 من مباراة أمس بعد انطلاقه نحو الراية للاحتفال بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي أمام تونس في إشارة عنصرية.

وأظهرت التسجيلات المصورة قيام زميله فريد لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بركل الموزة بعيدًا، وقد ألقيت مقذوفات أخرى إلى أرضية الملعب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي: "نستغرب عدم التطرق إلى السلوك المثالي للأغلبية الساحقة من الجماهير التونسية الحاضرة والتي تجاوز عددها يوم أمس 40 ألف متفرج، وفي المقابل تعمد البعض الإساءة إلى تونس من خلال الجزم بأن الشخص الذي ألقى "الموز" تونسي وذلك في غياب أي دليل مادي يثبت هوية الشخص الذي ارتكب ذلك، حيث حضرت يوم أمس في ملعب حديقة الأمراء جماهير تونسية وبرازيلية وجماهير تنتمي إلى بلدان أخرى".

وأضاف: "ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص الذين قام برمي "الموز" بأنه تونسيا فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين الذين كانوا حاضرين في الملعب".

وأكمل البيان: "الجماهير التونسية أكدت أنها ظاهرة حقيقية في الكرة العالمية من خلال تنقلها مهما ابتعدت المسافات مع المنتخب ومرافقته في مختلف رحلاته وهو ما تأكد يوم أمس من خلال حضورها المتميز".

توتنهام يتضامن مع ريتشارليسون

في المقابل، تضامن نادي توتنهام الإنجليزي مع مهاجمه ريتشارليسون بعد الإساءة العنصرية التي تعرض لها في لقاء تونس الودي.

وكتب توتنهام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية لريتشارليسون في مباراة الليلة الماضية بين البرازيل وتونس، هذا ليس له مكان في كرة القدم، أو في أي مكان آخر.. نقف معك يا ريتشي".

الاتحاد البرازيلي يطالب بعقوبات صارمة

وكان الاتحاد البرازيلي أصدر بيانا عبر "تويتر" أدان فيه الإساءة لريتشارليسون وطالب بعقوبات صارمة.

وذكر الاتحاد البرازيلي: "للأسف، بعد الهدف، ألقيت موزة على أرضية الملعب باتجاه ريتشارليسون، الذي سجل الهدف الثاني للبرازيل، والاتحاد يؤكد موقفه من مكافحة العنصرية ونبذ كل أشكال التعصب".

وأضاف: "سواء في الملعب أو خارجه، لا يمكن التسامح مع مثل هذه المواقف".

وصرح إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي، قائلًا: "في هذه المرة، شاهدت ذلك بعيني، الأمر صدمنا، يجب أن نتذكر دائما أننا جميعا سواسية، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين".

ريتشارليسون: العنصرية ستستمر في كل زمان ومكان

وعلق ريتشارليسون عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة كتبها باللغة البرتغالية، إنه طالما استمر الحديث بدون عقوبات، فإن الحال سيستمر كما هو، وستتواصل الإساءات العنصرية كل يوم وفي كل مكان.

وتلقى ريتشارليسون العديد من رسائل الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها رسائل من نادييه السابقين، أمريكا مينيرو وفلومينينسي.

وكتب المهاجم البرازيلي في تغريدة آخرى له: "شكرا على الرسائل والدعم يا رفاق".