الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع البلجيكي دينايير

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شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع البلجيكي دينايير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع المدافع البلجيكي جايسون دينايير قادماً من ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر.
وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها أكملت إجراءات التعاقد مع دينايير، ليصبح اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الفريق إلى جانب كل من الأوزبكي عزيز غانييف والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا والسوري عمر خريبين والإيراني أحمد نور الله.
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