شكرا لقرائتكم خبر مدرب البرازيل: المدافع التونسي حاول إبعاد نيمار عن المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي، لاعب المنتخب التونسي ديلان برون بسبب تدخله مع نيمار خلال مباراة الفريقين الودية الثلاثاء، مدعيا أنها «كانت محاولة لإبعاد اللاعب (نيمار) عن كأس العالم».

واختتم المنتخب البرازيلي مبارياته الودية استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، بالفوز على نظيره التونسي 5 / 1 في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك نيمار في تسجيل أهداف البرازيل أمس، حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 75 هدفا.

لكن نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لتدخل قوي في الدقيقة 42 من جانب المدافع التونسي ديلان برون الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد.

ورغم إشادة تيتي بالتنافسية في المباراة أمام المنتخب التونسي، الذي يدربه جلال القادري والذي لم يتلق أي هزيمة في المباريات السبع السابقة، أبدى مدرب البرازيل استياء إزاء التعامل مع النجم نيمار.

وقال تيتي بشأن أجواء المباراة «إن أغلب المشجعين الحاضرين كانوا من التونسيين»، وأضاف «في بعض الأوقات، كنت أحاول تحديد موقع مشجعينا (في المدرجات). وهذا صنع أجواء من اللعب التنافسي.»

وأضاف «بالنسبة للمباراة على الملعب، كنا نعرف أنها ستكون تنافسية، لكنني لم أتخيل ما حدث لنيمار. لقد كانت محاولة لإبعاد لاعب عن كأس العالم.»

وتابع «حاولنا خوض مباراتين مع منتخبين متأهلين لكأس العالم، لأن المتطلبات تكون عالية للغاية فيما يتعلق بالنواحي البدنية والفنية والذهنية. وتونس لم تتلق أي هزيمة خلال سبع مباريات سابقة.».