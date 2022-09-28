الامارات | فوز الشارقة وتعادل خورفكان بدوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشارقة فوزا مهما على دبا الحصن بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات، ليضيف (الملك) اول ثلاثة نقاط في رصيده، بينما بقي رصيد دبا الحصن عند نقطة واحدة. وسجل هدفي الشارقة وليد بشر والبرازيلي كينجي.

وفي مباراة ثانية تعادل خورفكان مع البطائح بهدفين لكل منهما ليصبح رصيد خورفكان اربع نقاط والبطائح نقطتين. وسجل هدفي خورفكان البرازيليين جوستافو ومواطنه باربوسا، بينما سجل هدفي البطائح نوفل الطائي وعبدالله الخمري. وكانت الجولة الثانية شهدت أمس فوز مليحة على كلباء بهدفين مقابل هدف واحد.