مؤتمر يبحث اضطرابات تحديد الجنس لدى اللاعبات في آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختارت اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العاصمة الماليزية كوالالمبور لاستضافة النسخة الثامنة من المؤتمر الطبي، والذي يقام عام 2025. لبحث موضوع اضطرابات تطور تحديد الجنس لدى لاعبات كرة القدم في آسيا، وإمكانية الحاجة لوضع قواعد لتحديد الجنس في كرة القدم، وعددا من الموضوعات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة أمس خلال اجتماعها الافتراضي.

وبحثت اللجنة موضوع اضطرابات تطور تحديد الجنس لدى لاعبات كرة القدم في آسيا، وإمكانية الحاجة لوضع قواعد لتحديد الجنس في كرة القدم، واتفقت اللجنة على عقد اجتماع للخبراء خلال شهر مارس 2023 على هامش المؤتمر الطبي السابق. ونظرا لتأجيل المؤتمر الطبي السابع ليقام في شهر مارس 2023، فقد تدارست اللجنة فكرة إقامة مؤتمر في منطقة آسيان، حيث تم اختيار العاصمة الماليزية كوالالمبور من أجل استضافة المؤتمر للمرة الثانية بعد النسخة السابقة عام 2011.

كما تم خلال الاجتماع الاعتراف بمركز جامعة مالايا الطبي في ماليزيا، ليصبح أحدث المنضمين إلى قائمة المركز الطبية وعيادات التميز، ليشارك في المساهمة بتوفير العناية الطبية الاحترافية للاعبين والمساهمة بتطوير كرة القدم في قارة آسيا. وضمن التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالمحافظة على اللعبة خالية من المنشطات، فقد اطلعت اللجنة على قيام وحدة مكافحة المنشطات في الاتحاد بإجراء 670 فحص للمنشطات.

ويتواجد حاليا بالمؤتمر 115 متحدثا، من ضمنهم نسبة 40% من المتحدثات، وهو يتضمن ثلاثة محاور رئيسة، إلى جانب 21 موضوعا مختلفا، واطلع أعضاء اللجنة كذلك على دراسة متخصصة حول الصحة الذهنية والتحرش عند لاعبي كرة القدم في قارة آسيا.