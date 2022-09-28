فئات جديدة تنضم لجوائز جلوب سوكر

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فيما تواصل جائزة دبي جلوب سوكر منذ إطلاقها في 2010 تقديم فئات جديدة للجوائز التكريمية، مما يعكس تطور صناعة الرياضة وتنوع جاذبيتها العالمية، تماشيا مع هذا التقليد.وستشهد دورة عام 2022 إضافة فئات جوائز جديدة إلى تشكيلة هذا العام 2022، مع إضافة جائزة CNN Off The Pitch التي تكرم إنجازات فردية أو ناديا رياضيا أو إحدى منظمات كرة القدم التي تعكس أثرا إيجابيا على المجتمع الأوسع أو الثقافة أو العمل الخيري أو كنموذج يحتذى به.
كما ستمنح جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ، والتي ستكرم اللاعبين الشباب الذين سجلوا نجاحات مميزة في الموسم الماضي بأدائهم المذهل.
وفي إصدار جديد خاص لعام 2022، ستكرم جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي في كرة القدم، وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لجميع فئات الجوائز وبدء التصويت في 20 أكتوبر كأفضل صانع محتوى كرة القدم على منصة تيك توك، وأفضل صانع كرة قدم على منصة يوتيوب، وأفضل مؤثر محتوى كرة قدم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وأفضل صحفي متخصص في مجال كرة القدم.
جوائز جوائز دبي جلوب سوكر:
- أفضل لاعب
- أفضل لاعبة
- أفضل نادي رجال
- أفضل نادي سيدات
- أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك
- وجائزة مارادونا لأفضل هداف
- أفضل مدرب
- أفضل وكيل لاعبين
- أفضل صفقة انتقال لاعب
- أفضل مدير رياضي
- أفضل رئيس رياضي
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