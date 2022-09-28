شكرا لقرائتكم خبر في لعبة فيفا 23.. تاليسكا الأعلى تقييما في دوري روشن للمحترفين وتراجع بانيغا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقترب الإصدار الرسمي للعبة «فيفا 23» عبر جميع وحدات التحكم في 30 سبتمبر 2022 والذي يعتبر أحدث نسخة من لعبة كرة القدم التفاعلية التي تقدمها شركة »EA Sports«، وتم الإعلان بالفعل عن قائمة أفضل لاعبي دوري روشن السعودي في النسخة الجديدة.

ويعد الدوري السعودي هو المسابقة العربية الوحيدة المتواجدة في «فيفا 23»، ولذلك إذا كنت مشجعا للهلال أو النصر أو الاتحاد أو الشباب، فيمكنك بكل تأكيد أن تأخذ فريقك معك إلى الملعب، وتجرب لاعبيك المفضلين.

ومع إعلان »EA Sports« رسميا عن تقييمات اللاعبين، قدم موقع «جول بالعربي» قائمة بأفضل لاعبي دوري روشن السعودي في «فيفا 23».

1- أندرسون تاليسكا (النصر) 82

مع انخفاض تقييم بانيجا، انفرد البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر بصدارة ترتيب أفضل لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في «فيفا 23».

النجم البرازيلي حافظ على نفس تقييمه في نسخة «فيفا 22»، وهو 82 نقطة، ليجلس منفردا على عرش أفضل لاعبي الدوري السعودي في «فيفا 23».

2- إيبر بانيغا (الشباب)81

بانيغا، قائد نادي الشباب، يحتل المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي الدوري السعودي للمحترفين في «فيفا 23»، على الرغم من تراجع تقييمه الإجمالي بمقدار نقطة عن النسخة السابقة.

3-دافيد أوسبينا (النصر) 80

يملك النصر لاعبين من بين أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري السعودي في «فيفا 23»، أولهما الكولومبي دافيد أوسبينا.

أوسبينا، المنتقل إلى النصر في صفقة انتقال حر، يصل تقييمه الإجمالي إلى 80 نقطة، وارتفع بمقدار نقطة واحدة عن «فيفا 22».

4- أندريه كارييو (الهلال) 78

على الرغم من استمراره في التألق مع الهلال، إلا أن التقييم الإجمالي للبيروفي الدولي تراجع في «فيفا 23» بمقدار نقطة واحدة، لكن ذلك لم يؤثر على تواجده في قائمة أفضل لاعبي دوري روشن السعودي.

5- أوديون إيغالو (الهلال) 78

لم يتغير تقييم النجم النيجيري عن النسخة الماضية من «فيفا»، لكن تألقه مع الهلال في الموسم الماضي جعله يستمر في قائمة أفضل لاعبي الدوري السعودي في «فيفا 23».

6- رومارينيو (الاتحاد) 78

ارتفع تقييم نجم الاتحاد الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بمقدار نقطة واحدة مقارنة بنسخة «فيفا 22» ليتقدم في ترتيب أفضل لاعبي الدوري السعودي للمحترفين.

7- جريجور كريتشوفياك (الشباب) 78

النجم البولندي المنضم إلى صفوف الليوث قادما من كراسنودار الروسي على سبيل الإعارة، حافظ على تقييم 78 من النسخة الماضية، وهو بالطبع من أفضل التقييمات في الدوري السعودي.

8- سالم الدوسري (الهلال) 77

من المنطقي أن يكون سالم الدوسري هو اللاعب السعودي الأفضل في «فيفا 23»، تقييم نجم الهلال لم يتغير عن النسخة الماضية من اللعبة، لكنه حافظ بالطبع على مكانته بين أفضل لاعبي الدوري السعودي.

وإذا كنت من محبي احتفال «الخلط» الشهير، لا يوجد أفضل من سالم الدوسري لتقوم به بذلك الاحتفال عند التسجيل.

9- إيجور كورونادو (الاتحاد) 77

تقييم صانع الألعاب البرازيلي لم يتغير للنسخة الثانية على التوالي، ليضمن نجم الاتحاد التواجد في قائمة أفضل لاعبي الدوري السعودي في «فيفا 23».

10- موسى ماريجا (الهلال) 77

تقييم المالي موسى ماريجا مهاجم الهلال لم يتغير عن نسخة «فيفا 22»، لكنه تمكن من الاحتفاظ بمكانه بين أفضل لاعبي الدوري السعودي للمحترفين.

11- جان دافيد بوجا (الوحدة) 77

المهاجم الفرنسي المنتقل في الصيف إلى الوحدة قادما من فيكتوريا بلزن، حجز مقعدا مباشرة في القائمة.

12- أحمد حجازي (الاتحاد) 76

ارتفع تقييم مدافع الاتحاد بمقدار نقطة واحدة، بعد أن كان أحد أبرز العوامل التي ساعدت «العميد» على المنافسة على لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

13 -ماتيوس بيريرا (الهلال) 76

نجم الهلال واصل تألقه مع «الزعيم» في الموسم الماضي، وكان أحد أسباب فوز الفريق بلقب الدوري السعودي للمحترفين، وعلى الرغم من أن تقييمه قد انخفض بمقدار نقطة واحدة، إلا أنه حافظ على مكانه بين أفضل لاعبي الدوري السعودي.

14- ياسر الشهراني (الهلال) 75

تألق ياسر الشهراني مع الهلال ضمن له مكانا في القائمة، ليكون واحدا من بين لاعبين سعوديين فقط فيها.