المنتخب السعودي يحرم الهلال من 4 لاعبين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الأمريكي بلا أهداف الثلاثاء في ختام معسكره المقام في إسبانيا، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022، والتي ستقام بين نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وتقاسم المنتخبان السيطرة على الملعب وعدد التصويبات تجاه المرمى، إذ سدد كل منتخب تسديدتين طوال المباراة، دون تشكيل خطورة واضحة.

وسبق للأخضر أن تعادل بلا أهداف أمام الإكوادور في وديته الأولى بمعسكره الحالي.

وشهد معسكر المنتخب عددا من الإصابات، حيث كانت البداية مع كابتن الأخضر سلمان الفرج وزميله ياسر الشهراني، لينضم لهما الحارس محمد العويس والذي دافع عن المرمى السعودي في مواجهة الإكوادور من خلال تصديه للعديد من الفرص التي أتيحت للمنتخب الأكوادوري، لينظم أخيرا اللاعب سالم الدوسري بعد أن أجرى عملية جراحية، والتي سوف تغيبه عن 4 مواجهات مع نادية الهلال في دوري المحترفين.

وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت أمس للاعبي المنتخب السعودي، ياسر الشهراني عن وجود إصابة عضلية، فيما تبينت معاناة حارس المرمى محمد العويس من التواء بكاحل القدم.

ووفقا للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر، فقد خضع الشهراني والعويس لفحص طبي بأشعة الرنين المغناطيسي في الرياض فور عودة بعثة الأخضر إلى العاصمة السعودية.

وكان واضحا خلال اللقاءات الودية العقم الهجومي، حيث لم يستطع الأخضر تسجيل أي هدف خلال أربع مباريات وديه لعبها استعدادا لكأس العالم، بعد غياب هدافه صالح الشهري للإصابة.

يشار إلى أن الأخضر وصل إلى نهائيات كأس العالم في 6 مناسبات كأفضل منتخب عربي، لكنه لم يتجاوز دور المجموعات سوى مرة واحدة في المشاركة الأولى عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيواجه المنتخب السعودي الأرجنتين وبولندا والمكسيك في كأس العالم 2022.