أمير حائل يطلع على تطوير منشأة نادي الطائي

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من جهته عبر الضبعان عن شكره لأمير منطقة حائل على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة ودعم كل المبادرات الهادفة لتطوير المنطقة في جميع المجالات، مؤكدا على حرص النادي على تقديم الأفضل في دوري المحترفين، في ظل الدعم الكبير الذي يجده من أمير المنطقة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بمكتبه مساء أمس رئيس نادي الطائي تركي الضبعان، واطلع خلال الاستقبال على عرض لمشروع تطوير منشأة النادي الحديثة والبيئة المحيطة بها تماشيا مع أهداف «رؤية المملكة 2030» وبرامج جودة الحياة، مشيدا بجهود أندية المنطقة والقائمين عليها، مؤكدا حرصه على تفوقها واستمرار النتائج المتميزة لها، والحرص على أداء أندية المنطقة لدورها في خدمة المجتمع والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».من جهته عبر الضبعان عن شكره لأمير منطقة حائل على متابعته الدائمة والمستمرة للنادي وشؤونه، وحرصه على الارتقاء بالرياضة والرياضيين بالمنطقة ودعم كل المبادرات الهادفة لتطوير المنطقة في جميع المجالات، مؤكدا على حرص النادي على تقديم الأفضل في دوري المحترفين، في ظل الدعم الكبير الذي يجده من أمير المنطقة.

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